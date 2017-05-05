Россия вводит погранконтроль для граждан третьих стран на рейсах из Белоруссии

05.05.2017, 15:31

Россия вводит погранконтроль для граждан третьих стран, прибывающих из Белоруссии, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран", - заявил Рапот.

Он подчеркнул, что новые правила погранконтроля не коснутся граждан России и Белоруссии, речь идет об иностранцах.

Кроме того, с 15 мая все авиарейсы между Россией и Белоруссией будут переведены в международные сектора российских аэропортов.

В начале января Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и государств ЕС. Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы.

Правила, введенные белорусскими властями, не распространяются на тех, кто приезжает в Минск, чтобы затем вылететь в Россию, а также на пассажиров, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России.

Спустя месяц директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах России - Смоленской, Брянской и Псковской областях.

Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев объяснил, что пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран, а для россиян и белорусов новых ограничений не возникнет.

Однако МИД Белоруссии раскритиковал решение, подчеркнув, что Россия установила приграничные зоны без предварительного уведомления.

"Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - заявили в МИД Белоруссии. Об этом сообщает ВВС.