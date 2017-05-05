Власти Северной Кореи обвинила ЦРУ в подготовке покушения на Ким Чен Ына

05.05.2017, 15:37

Американские и южнокорейские агенты пытаются убить лидера КНДР Ким Чен Ына, утверждают северокорейские СМИ. В заявлении говорится, что Северная Корея найдет и "безжалостно уничтожит" террористов.

В заявлении, выпущенном от имени северокорейского министерства государственной безопасности, говорится, что террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью некоего биохимического вещества. Северная Корея найдет и "безжалостно уничтожит" террористов, заявляют власти КНДР.

Сообщение поступило на фоне усиления напряженности в регионе.

В заявлении, переданном северокорейским агентством ЦТАК, говорится, что заговорщики хотели использовать "биохимические вещества, включая радиоактивные и нановещества".

Верховного лидера, говорится в сообщении, должны были попытаться отравить во время военного парада, причем результаты покушения проявились бы лишь через полгода, а то и год. Об этом сообщает ВВС.