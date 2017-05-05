В Киев уже прибыли официальные иностранные делегации Евровидения из 41-й страны

05.05.2017, 15:47

В Киев прибыло 589 человек из числа официальных иностранных делегаций Евровидения из 41-й страны (из всех стран-участниц). Правопорядок во время Евровидения в Украине будет обеспечивать более 10 тыс. правоохранителей.

4 мая состоялись закрытые репетиции артистов - участников Евровидения из Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии и Кипра. К охранным мероприятиям привлекалось около 200 полицейских.

Кроме того, 4 мая состоялась официальная церемония открытия фан-зоны для болельщиков -"Еврогородок. Вместимость фан-зоны составляет 12 тысяч человек. Ее посетило около 700 человек. Правопорядок обеспечивали более 900 правоохранителей.

Полиция подготовила разъяснения для иностранных гостей с советами относительно их безопасного пребывания в Украине.

Инф. Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.