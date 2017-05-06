Народный артист СССР Владимир Этуш празднует 95-летие

06.05.2017, 14:28

Советский и российской актер, народный артист СССР Владимир Этуш празднует свое 95-летие. Этуш - один из старейших в мире актеров, продолжающих выходить на сцену.

Этуш родился в Москве в 1922 году. В паспорте, как известно, у него стоит другая дата рождения - 1923 год. Таким образом, мама, как объяснял актер, хотела сделать так, чтобы он позже пошел в армию. На этот счет Этуш шутит, что родился дважды, и оба раза удачно.

Сам актер признается, что до сих пор в свои 95 ощущает, что многого не сделал в профессиональном плане. "Хотя я народный артист Советского Союза, лауреат Государственной и других премий, а все равно артист голодный. Я не сыграл всего того, что мог бы сыграть. Мне всегда не хватало хороших ролей. А плохую зачем играть?", - недавно говорил Этуш.

Сам он так вспоминал, как поменялась его жизнь после выхода на экраны сделавшей его знаменитым комедии Леонида Гайдая "Кавказской пленницы", где он сыграл роль Саахова: "После выхода картины знакомые предупреждали - мол, кавказцы и побить могут. А пришел на базар, так чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, начали наперебой угощать. В общем, вышло совсем наоборот. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов армянин, армяне - что азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего... И всем было приятно. Особенно мне!".

Среди других его киноработ, роли в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "31 июня", "Приключения Буратино", "12 стульев".

Этуш до сих пор работает в московском театре имени Вахтангова, куда пришел после окончания театрального училища. За более чем 70 лет он сыграл более 100 ролей.

В апреле 2017 года артист получил театральную премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

В свой день рождения Этуш сыграет в театре Вахтангова главную роль в спектакле "Бенефис".

В 1941 году Владимир Этуш, тогда вольнослушатель на первом курсе Театрального училища им. Щукина, ушел добровольцем на фронт, но в 1943 году был тяжело ранен и комиссован. В 1944 вернулся на четвертый курс училища.

"Воспоминания о войне всегда со мной. Они очень сильные, яркие. Но рассказать словами о пережитом невозможно. Для меня фронтовые баталии завершились в 1944-м, когда я демобилизовался в связи с тяжелым ранением. Довольно долго лечился, потом окончил училище и почти сразу поступил в труппу Вахтанговского театра", - делился воспоминаниями актер. Об этом сообщает ВВС.