Поляки вышли на "Марш свободы" в защиту демократии

07.05.2017, 11:12

Тысячи сторонников польской оппозиции прошли маршем по Варшаве, протестуя против ограничений демократии. Они обвиняют в этом правящую партию.

Оппозиционная "Гражданская платформа" обвинила правящую партию "Право и справедливость" в том, что та пытается внедрить в Верховный суд дружественных партии власти судей. Она также утверждает, что правящая партия манипулирует телеканалами ради своей выгоды.

Демонстранты, многие из которых приехали на митинг из других частей Польши, размахивали флагами Польши и Евросоюза и пели национальный гимн на Банковской площади в Варшаве.

В мае Еврокомиссия представит доклад о ситуации в Польше. По ее мнению, новые полномочия правительства, которые дают ему право назначать глав общественных телеканалов и радиостанций, не соответствуют европейским демократическим принципам.

Еврокомиссия требует, чтобы польское правительство отменило изменения в скандальный закон о Конституционном суде страны, который вступил в силу в июле прошлого года.

Теперь суд должен принимать решения двумя третями голосов, а не простым большинством, как раньше. Глава КС теперь обязан подавать запрос об обнародовании вердикта премьеру.

Европейский совет убежден, что эти изменения ослабляют демократию в стране.

Официальные лица правящей партии отрицают, что хотят вывести Польшу из ЕС.

В марте противостояние между польскими властями и ЕС ужесточилось, когда председателем Европейского совета переизбрали Дональда Туска, бывшего премьер-министра Польши от "Гражданской платформы".

Ярослав Качиньский заявлял, что Туск политически ответственен за авиакатастрофу президентского самолета под Смоленском в 2010 году, в которой погиб его брат Лех Качиньский, в то время - президент Польши, и, кроме него, еще 95 человек.

В следующем году в Польше пройдут муниципальные выборы. Недавние опросы показали, что "Гражданская платформа" впервые с 2015 года опережает в рейтинге "Право и справедливость". Об этом сообщает BBC Русская служба.