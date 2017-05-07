Во Франции выбирают президента

07.05.2017, 12:11

Во Франции в воскресенье, 7 мая, проходит второй, решающий тур президентских выборов. В нем соперничают проевропейский либерал Эмманюэль Макрон и крайне правая противница Евросоюза Марин Ле Пен.

Согласно последним опросам, Макрон на 23-26 процентов голосов опережает свою соперницу. 39-летний либерал в последние дни предвыборной кампании укрепил свою популярность за счет убедительного выступления на теледебатах с Ле Пен, которая, по оценке наблюдателей, выглядела весьма неуверенной. Однако в ночь на 6 мая в результате хакерской атаки в сеть попал компромат на Макрона - переписка его предвыборного штаба. Пока неясно, повлияет ли это на исход воскресного голосования.

Бывший министр экономики Макрон выступает за дальнейшую либерализацию экономики и инвестиции в систему образования. Он надеется сформировать новое центристское большинство. 48-летняя Марин Ле Пен обещает заменить евро параллельными национальной и европейской валютами, преобразовать Евросоюз в альянс суверенных государств или полностью выйти из него, защищать права рабочих и ограничить иммиграцию.

Избирательные участки открылись в 9 часов утра по московскому времени и закроются в 21 час. Из-за разницы во времени голосование на заморских территориях Франции началось еще накануне. Первые предварительные результаты президентских выборов станут известны сразу же после закрытия избирательных участков. Об этом сообщает Deutsche Welle.