Президенты ФРГ и Израиля встретились в Иерусалиме

07.05.2017, 12:15

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вечером в субботу, 6 мая, встретился в Иерусалиме со своим израильским коллегой Реувеном Ривлиным.

Высшие лица двух государств провели первый разговор за кружкой пива в районе рынка "Махане Иегуда", где после закрытия магазинов работает множество небольших ресторанчиков, кафе и баров. После этого политики ознакомились с искусством граффити на близлежащих улицах.

Официальная программа 4-дневного визита Штайнмайера в Израиль начнется в воскресенье. Ожидается, что встречи немецкого лидера с израильскими политиками пройдут под знаком кризиса между двумя странами. Двумя неделями ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). Недовольство Нетаньяху вызвало то, что немецкий министр встречался с членами левых объединений, критически настроенных в отношении израильского руководства.

Встреча Штайнмайера с Нетаньяху ожидается в воскресенье. Помимо прочего, президент ФРГ намерен посетить мемориальный комплекс Яд-Вашем, а также выступить с речью о демократии в Еврейском университете Иерусалима. Во вторник, 9 мая, Штайнмайер отправится в Палестинскую автономию. Об этом сообщает Deutsche Welle.