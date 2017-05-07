В Каракасе тысячи женщин вышли на антиправительственную демонстрацию

07.05.2017, 12:16

Тысячи женщин в Венесуэле вышли на акцию протеста против действующего правительства. Демонстрация состоялась в субботу, 6 марта, в столице страны Каракасе.

Женщины, одетые в белые футболки и рубашки, после марша провели митинг перед зданием венесуэльского МВД, на котором огласили свои требования. "Мы больше не хотим, чтобы на людей оказывалось давление, не хотим, чтобы люди получали ранения", - заявила принимавшая участие в акции жена арестованного оппозиционного деятеля Леопольда Лопеса.

Обеспокоенность конфронтацией и эскалацией насилия в Венесуэле в специальном письме выразил и папа римский Франциск. "Весомые проблемы Венесуэлы могут быть решены тогда, когда появится твердая воля выстраивать мосты, вести серьезный диалог и исполнять существующие договоренности", - говорится в послании понтифика.

Венесуэла страдает от глубокого экономического кризиса, который президент страны Николас Мадуро объясняет падением цен на нефть (основной экспортный продукт этого латиноамериканского государства), а эксперты называют следствием социалистической политики самого президента. В стране уже несколько недель проходят массовые акции протеста, в результате которых были убиты десятки человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.