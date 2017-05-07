Ален Делон завершает кинокарьеру

07.05.2017, 12:23

Знаменитый французский киноактер Ален Делон объявил о скором завершении кинокарьеры.

В ближайшее время он снимется в своем последнем фильме - истории любви между двумя пожилыми людьми режиссера Патриса Леконта. Об этом 81-летний актер сообщил во время церемонии в его честь в рамках фестиваля детективного кино в бельгийском Льеже.

"Как боксер не хочет проводить ни одного лишнего поединка, так и я не хочу сниматься в лишних фильмах", - заявил он. Партнершей легенды французского кино в заключительном фильме его карьеры станет Жюльетт Бинош. Съемки начнутся осенью, сообщил А.Делон. Об этом сообщает Deutsche Welle.