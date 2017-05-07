Избирком Франции предостерег от распространения украденных документов Макрона

07.05.2017, 12:28

После хакерской атаки на предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона власти страны выступили с настоятельным предостережением от дальнейшего распространения украденных документов.

Часть появившихся в интернете материалов может быть фейками и их дальнейшее распространение является преступлением, заявила избирательная комиссия Франции в субботу, 6 мая.

СМИ должны "продемонстрировать ответственность" и отказаться от публикации украденных материалов, "чтобы не нанести ущерб серьезности выборов", призвало ведомство.

В свою очередь движение Макрона "Вперед!" заявило о "массированной и скоординированной атаке", призванной "посеять сомнения и дезинформировать" избирателей за один день до голосования. Целью атаки является дискредитация Макрона, представляющего политическое движение "Вперед!", заявили в штабе кандидата.

Сообщается, что были украдены подлинные документы Макрона, которые, вместе с поддельными, были опубликованы в интернете. Таким образом злоумышленники хотели распространить недостоверную информацию о кандидате в президенты. "Документы были выпущены несколько недель назад. Они попали в оборот из-за взлома личных и рабочих почтовых ящиков некоторых официальных лиц партии".

В штабе подчеркнули, что опубликованные документы являются совершенно законными материалами, отражающими нормальный ход предвыборной борьбы.

Во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая соперником Макрона станет право-популистский кандидат Марин Ле Пен. Об этом сообщает Deutsche Welle.