Россия внесла в ООН проект резолюции о создании "зон деэскалации" в Сирии

08.05.2017, 11:41

Россия внесла в ООН проект резолюции о создании "зон безопасности" в Сирии. В них будет введён запрет на военные действия и полет авиации. Голосование по документу может состояться 8 или 9 мая.

Проект резолюции основан на принятом на встрече в Астане 4 мая меморандуме о четырёх "зонах деэскалации" в Сирии. Дипломаты России, Ирана и Турции договорились, что эти зоны будут расположены на линии соприкосновения сил армии сирийского президента Башара Асада и повстанцев. Речь идёт о провинции Идлиб, территориях Латакии, Алеппо и Хамы, севере провинции Хомс; Восточной Гуте и ряде территорий на юге Сирии.

Представители вооружённой оппозиции меморандум не подержали. По их словам, до сих пор России не удавалось убедить Башара Асада и его союзников, включая Иран, соблюдать условия прежних соглашений. Официальный Дамаск приветствовал меморандум, но оговорился, что продолжит вооруженную борьбу с "террористами" - так глава режима Башар Асад называет своих противников. Об этом сообщает "Радио Свобода".

