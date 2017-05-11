Трамп и Лавров позитивно оценили результаты переговоров в Белом

11.05.2017, 10:41

Президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров после встречи в Вашингтоне 10 мая позитивно отозвались об итогах переговоров.

Встреча прошла "очень, очень хорошо", сказал Трамп по итогам переговоров в Овальном кабинете в Белом Доме.

Дональд Трамп обещал скорый прогресс в деле урегулирования в Сирии. "Я думаю, что мы будем очень хорошо сотрудничать по Сирии. Я думаю, что происходят весьма, весьма и весьма позитивные вещи", - сказал он. Одновременно Трамп призвал Россию "обуздать" сирийского руководителя Башара Асада и союзный ему Иран.

Со своей стороны Лавров заявил, что президент США заинтересован в прагматических и взаимовыгодных отношениях двух стран. "Президент Трамп ясно подтвердил свою заинтересованность в выстраивании взаимовыгодных, деловых, прагматичных отношений", - сказал российский министр.

На встрече с Трампом присутствовал также посол России в США Сергей Кисляк, с именем которого связан скандал вокруг предполагаемого вмешательства Кремля в кампанию по выборам президента США. Однако журналистов пустили в Овальный кабинет лишь тогда, когда Лавров и Кисляк уже ушли.

Ранее Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который заявил, что эта встреча дала сторонам шанс продолжить диалог и обмен мнениями, начатые в прошлом месяце в Москве.

В пресс-релизе Госдепартамента США отмечается, что Тиллерсон указал Лаврову на важность полного выполнения минских соглашений по Украине, подчеркнув, что санкции против Москвы будут оставаться в силе до тех пор, как Кремль не отменит шаги, вызвавшие их введение. Об этом сообщает Deutsche Welle.

