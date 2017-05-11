Украинская делегация участвует в ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития

11.05.2017, 10:48

Украинская делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком начала работу на двадцать шестом ежегодном собрании управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Собрание проходит с 9 по 11 мая в столице Кипра Никосии.

В нем принимают участие около двух тысяч участников. Главная тема нынешнего собрания - "Достижение зеленого и инклюзивного экономического роста. Ответы на региональные и глобальные вызовы".

В рамках этого собрания министр финансов Украины Александр Данилюк также встретится с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, вице-президентом ЕБРР Аленом Пилу, главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым, министром финансов Республики Кипр Харрисом Георгиадисом, представителем Казначейства США Клей Бери и другими представителями стран-членов ЕБРР.

Министр также примет участие в панельной дискуссии "Будущее инвестиций в Украину", где участники обсудят инвестиционный климат в Украине и пути его улучшения.

Европейский банк реконструкции и развития оказывает поддержку Украине для внедрения важных для экономики реформ. Сейчас Банк участвует в десятках проектов в Украине. Большинство из них направлены на развитие частного сектора и инфраструктуры. Общая сумма финансирования для действующих проектов составляет около 4 млрд. евро.

Инф. Министерства финансов Украины.