Украинский павильон вошел в пятерку лучших на Венецианском биеннале

11.05.2017, 11:04

Украинский павильон вошел в пятерку лучших на 57-й международной выставке искусств La BIENNALE di VENEZIA, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на официальной инаугурации украинского павильона.

"Украина в этом году на Венецианском биеннале, как по мне, лучше всего представлена за все годы. Украинский павильон считается сегодня одним из фаворитов - мы в пятерке лучших", - сказал он.

Павел Розенко отметил, что участие в выставке искусств является неординарным не только для Украины, но и для более 120 стран - участниц биеннале.

"Наша страна переживает непростые времена, в Украине продолжается война, и каждый из нас постоянно это чувствует, - сказал он. - Мы знаем, что Украина сегодня продуцирует для мира такую картинку, в том числе постоянно продолжающихся боевых действий. Да, это постоянно с нами, но наряду с этим мы хотим всем показать, что существует другая Украина - культурная, современная и прогрессивная. И мы хотим показать своих художников миру. Возможно, через искусство люди во всем мире будут лучше понимать Украину".

Вице-премьер-министр поблагодарил всех причастных к представлению Украины на нынешнем биеннале. "Мне впервые, пожалуй, за всю историю биеннале хочется отметить роль Министерства культуры. Наверное, впервые в истории государства открытие биеннале не сопровождается грандиозными скандалами и разборками вокруг того, кто здесь должен быть представлен, почему и каким образом. Все, кто здесь побывает, ответят себе четко на этот вопрос. С самого начала была правильно построена модель независимого избрания и жюри, и куратора, и я хочу поблагодарить наших избранных кураторов - Питера Дорошенко и Лилии Куделю, которые представляют Dallas Contemporary. Для Украины большая честь и ответственность представлять здесь Бориса Михайлова - всемирно известного фотохудожника. Для Украины большая честь иметь такого художника в рамках биеннале", - подчеркнул Павел Розенко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.