Студенты Украинской академии лидерства отправляются в экспедицию в 5 стран Европы

11.05.2017, 11:15

Делегация Украинской академии лидерства отправляется в пять стран ЕС - изучать западный опыт строения государства и государственного управления. Студенты начнут свой визит из Брюсселя, после этого представители каждой отдельной академии будут исследовать одну из стран - Бельгию, Нидерланды, Германию, Австрию или Францию. Всего посетят 25 городов.

"Страны, в которые мы едем, прошли долгий путь перед тем, как стать успешными государствами. И нам интересно воочию познакомиться с этим опытом. В течении около 10 дней мы будем на территории этих стран исследовать их опыт государства, институты, рациональные формы организации быта - как организуется пространство, в котором живут люди, чтобы им было комфортно", - рассказал Роман Тычкивский, руководитель общественной организации "Украинская Академия Лидерства" во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. Вся делегация насчитывает около 250 участников.

Это уже вторая поездка студентов УАЛ в Европу. За первый визит произошло более 10 000 прямых контактов с жителями Нидерландов. Во время этого путешествия планируют наладить до 25 тысяч новых контактов. "К 2030 году мы бы хотели установить около миллиона контактов в странах ЕС через такие дипломатические миссии", - отметил Роман Тычкивский.

Важная составляющая проекта - культурная дипломатия. В общении с западными коллегами студенты расскажут, чем является Украина сегодня и чем мечтает стать в будущем. С собой они везут книги и листовки об Украине. По словам партнеров экспедиции, сейчас информации об Украине недостаточно - и о работе правительства и реформах, и о стране в целом, поэтому это важно и нужно. "Даже сейчас, спустя 25 лет, люди - по крайней мере, в Германии - не видят четкой разницы между различными странами, которые образовались после распада СССР. Важно продвигать имидж Украины", - отметил Вольфганг Биндсейл, постоянный представитель немецкого посла в Украине. "Для Украины важно чувствовать эту "информационную пропасть", и экспедиции, такие, как эта, по моему мнению - прекрасный пример того, как Украина может рассказывать о себе. Трудно представить лучших дипломатов для страны, чем эти яркие молодые люди. Для нас, в то же время, приятно, что наша страна оказывается на их радаре, - отметил Люк Якобс, Чрезвычайный и Полномочный посол Бельгии в Украине. - Это сотрудничество выгодно для обеих стран". Посольство Бельгии в Украине - один из ключевых партнеров экспедиции. Они помогли решить ряд организационных вопросов и организовать встречи для студентов с представителями различных институтов и университетов.

Партнером проекта является также Western NIS Enterprise Fund. "Академия лидерства - один из наших первых проектов. Мы хотим помочь этим детям развиваться и стать лидерами страны в будущем. Мы веру в эту молодежь и поддерживаем их во всех их активных действиях", - отметила Ярослава Джонсон, президент и главный исполнительный директор Western NIS Enterprise Fund, председатель Наблюдательного совета Украинской академии лидерства.

Экспедиция очень актуальна в контексте реформы государственного управления в Украине, отметила Ольга Стефанишина, директор правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. "Информация, которую получат студенты, будет бесценной для нас, так как не всегда государственные служащие имеют возможность охватить такой широкий круг учреждений, городов и государств. После завершения этой экспедиции мы хотели бы встретиться со студентами и обсудить результаты их наблюдения того, какие проблемы у нас и какой информации не хватает, чтобы мы могли накопить пул таких вопросов и на них реагировать", - пояснила она.

По итогам поездки в каждой академии проведут обсуждение с участием представителей посольств, чтобы проанализировать полученный опыт. "Мы надеемся, что сможем встретиться с представителями правительства и Администрации Президента, Верховной Рады, чтобы поделиться находками и предложить планы развития этой инициативы", - добавил Роман Тычкивский.

Ярослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Ukraine, сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ, рассказал, что уже начались переговоры о дальнейшей стажировке студентов УАЛ в Реанимационном пакете реформ и Transparency International. "Тот опыт, с которым они ознакомятся в Европе, мы однозначно будем воплощать в Украине, и я очень надеюсь, что сегодняшние студенты - завтрашние лидеры государства - станут теми агентами перемен, которые позволят выстроить системный "золотой четырехугольник" партнерства между властью, обществом, обществом и бизнесом", - отметил он.

"Наша цель - сделать так, чтобы ценности, вокруг которых мы объединяемся, становились ежедневными инструментами принятия решений. В поле противоречий, которые существуют в Украине, именно ценности могут нас объединить… Мы хотим, чтобы украинство становилось сильнее, чтобы мы приносили больше пользы человечеству. Сейчас мы вялые и непонятные, а на самом деле можем делать гораздо больше интересного и полезного", - подытожил Роман Тычкивский. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.