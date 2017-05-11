11.05.2017, 11:21

В кинотеатрах Киева стартует показ киноальманаха "Одесский международный кинофестиваль: Лучше коротко". Премьера киноальманаха состоится 10 мая в кинотеатре "Киев". В течение 17-26 мая показы пройдут в "Киеве", "Жовтне" и "Синема Сити". Инициаторами проекта являются Одесский международный кинофестиваль и объединение молодых кинематографистов "Современное Украинское Кино". Об этом во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре рассказала координатор проекта Эльмира Асадова.

Киноальманах состоит из 4 короткометражных лент: "Віддалік" Екатерины Горностай (награда за лучшую актерскую работу Национальной конкурсной программы 6-го ОМКФ), "Чоловіча робота" Марины Степанской (Золотой Дюк за лучший украинский короткометражный фильм 6-го ОМКФ), "У Манчестері йшов дощ" Валерии Кальченко и Антонио Лукича (Золотой Дюк за лучший украинский короткометражный фильм 7-го ОМКФ) и "Цвях" Филиппа Сотниченко (Золотой Дюк за лучший украинский короткометражный фильм 7-го ОМКФ). Поддержали проект Государственное агентство Украины по вопросам кино и Одесский международный кинофестиваль.

Президент ОО "СУК" Валерия Сочивец рассказала: "Эта подборка - наша первая попытка уйти в прокат… Эти короткометражные фильмы снимались независимо и являются авторскими высказываниями". Филипп Сотниченко отметил, что его фильм длится около 30 минут и является нестандартным для показов в кинотеатрах. Несмотря на это, он был отобран в альманаха. Сюжет основан на видео-хронике 60-х годов. "Кино снято одним планом… "Сделали" его главные актеры фильма", - рассказала о своей работе "Віддалік" Екатерина Горностай. Режиссер Антонио Лукич снял фильм о высоком человеке Андрее - своем друге, который является непрофессиональным актером. "Это - лирическая комедия", - определил автор жанр фильма с серьезным выражением лица. Марина Степанская рассказала о ленте "Чоловіча робота": "Мое кино - это маленькая частная история о мужском жизни".

Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля подытожила: "Теперь эти режиссеры являются будущим украинского кино". Она выразила свое удовлетворение от того, что такая сложная для зрителя форма, как короткий метр, выходит в широкий прокат. Неделю назад показы киноальманаха с успехом прошли в Грузии. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.