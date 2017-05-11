Белый дом прокомментировал итоги встречи Трампа с Лавровым: ответственность за имплементацию Минских соглашений лежит на РФ

11.05.2017, 11:38

Белый дом распространил заявление по итогам состоявшейся в среду встречи президента Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Президент подчеркнул необходимость совместных усилий для прекращения конфликта в Сирии, особо подчеркнув необходимость сдерживающего влияния России на режим Асада, Иран и игроков, действующих в интересах Ирана", - отмечается в документе.

"Президент, - говорится далее, - затронул также украинский вопрос, заявив, что его администрация нацелена на то, чтобы остаться вовлеченной в усилия по разрешению конфликта, и подчеркнув, что ответственность за обеспечение полномасштабной имплементации Минских соглашений лежит на России. Он также допустил возможность более активного сотрудничества между странами в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке и в других регионах. Кроме того, президент выразил желание улучшить отношения между США и Россией". Об этом сообщает "Голос Америки".