Бывшие главари сепаратистов рассказали, как помощник Путина определяет политику промосковской администрации на Донбассе

11.05.2017, 14:52

Решения о том, как должна функционировать промосковская администрация на востоке Украине, в том числе по кадровым вопросам, принимает высокопоставленный помощник Владимира Путина, сообщили три бывших главаря сепаратистов.

Их заявления не стыкуются с позицией Кремля, отрицающего, что он полностью контролирует регион.

Информация, которой они поделились с информагентством Reuters, проливает свет на роль Владислава Суркова, который является давним союзником российского президента. Кремль утверждает, что его официальная роль состоит в консультировании Путина по вопросам, связанным с Украиной, где сепаратисты сражаются с правительственными войсками.

Степень влияния Суркова и его полномочия не проясняются и не признаются Кремлем, который какую-либо существенную роль в конфликте.

Три человека, которые играли важную роль в сепаратистском движении на востоке Украины, подробно пояснили, как Сурков контролирует ситуацию на местах через специально подобранных ставленников, которые регулярно докладывают ему о положении дел, как он организовывал "выборы", используя своих помощников, и как работал над созданием "административных структур", готовых откликаться на пожелания Москвы.

"Любой звонок из Москвы расценивался, как звонок из канцелярии самого Господа Бога и немедленно принимался к исполнению", - вспоминает Алексей Александров, один из главарей сепаратистов в Донецке, который позднее покинул этот регион на востоке Украины.

Два других сепаратиста подтвердили слова Александрова, но отказались быть названными. Об этом сообщает "Голос Америки".