Безвизовый режим с Украиной начнет действовать в Евросоюзе с 11 июня

11.05.2017, 15:51

Государства Европейского Союза поддержали либерализацию визового режима для граждан Украины. Таким образом, Европейский совет и Европейский парламент, как ожидается, утвердят это решение в Страсбурге 17 мая. Безвизовый режим начнет действовать с 11 июня.

Новые правила будут действовать в отношении всех граждан Украины, имеющих биометрические паспорта. Они смогут посещать все страны ЕС, кроме Ирландии и Соединенного Королевства, на срок до 90 дней один раз в полгода.



Безвизовый режим для граждан Украины также будет действовать на территории четырех стран Шенгенской зоны, не входящих в Европейский Союз, - это Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

Безвизовым режимом с 28 марта начали пользоваться граждане Грузии, еще одной бывшей советской республики, испытывающей давление со стороны России. Об этом сообщает "Радио Свобода".