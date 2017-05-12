Трамп постарался погасить скандал в связи с публикациями фотографий из Овального кабинета с послом РФ

12.05.2017, 09:43

Президент США Дональд Трамп выступил с жестом примирения на фоне скандала по поводу публикации фотографий его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. В своем личном аккаунте в Twitter 11 мая, он выложил фотографии встреч с министрами иностранных дел России и Украины и призвал к миру.

"Вчера в один день у меня были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте устанавливать мир", - написал Трамп.

Накануне компания CNN со ссылкой на сотрудника администрации президента США сообщила, что в Белом доме возмущены публикацией агентством ТАСС кадров встречи Дональда Трампа с России Сергеем Лавровым и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в Овальном кабинете. Собеседник телеканала отметил, что сам Белый дом не опубликовал никаких снимков, несмотря на то, что официальный фотограф администрации США также находился в этом помещении.

При этом американских журналистов на встречу с российскими представителями не пустили. Когда корреспондентам открыли доступ в Овальный кабинет, ни Лаврова, ни Кисляка там уже не было. Сама пресс-служба Белого дома не публиковала фотографии Трампа с Лавровым, а в пресс-релизе по итогам встречи не было упомянуто, что на ней присутствовал Кисляк. Американские СМИ обратили особое внимание на эту встречу в Белом доме на фоне отставки главы ФБР Джеймса Коми, под руководством которого спецслужба проводила расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

На состоявшемся позже брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс попыталась объяснить несостыковки в публикации фотографий. "Иногда, когда это не встреча президента с главой другого государства, так бывает. Необходимый протокол был соблюден", - заявила она. Как правило, Белый дом публикует мало информации о встречах президента с иностранными представителями более низкого ранга. Об этом сообщает Deutsche Welle.