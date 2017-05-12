Кубив встретился с Министром экономики Турции Зейбекчи

12.05.2017, 14:19

11 мая 2017 года первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив встретился с министром экономики Турецкой Республики Нихатом Зейбекчи.

Степан Кубив поблагодарил Турцию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и подчеркнул стратегическую важность дальнейшего развития торговли и экономического сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в целом в Черноморском экономическом пространстве.

"Украина и Турция могут существенно увеличить товарооборот, который в прошлом году составил всего лишь $3,15 млрд. В первую очередь следует активизировать сотрудничество в аграрной сфере, инфраструктурных проектах, транспорте и сфере ІТ, где Украина имеет чрезвычайно большой потенциал и возможности", - отметил Степан Кубив.

Первый вице-премьер-министр Украины также отметил, что следует активизировать работу над заключением Соглашения о свободной торговле Украина - Турция.

"Заключение сбалансированного и взаимовыгодного Соглашения о свободной торговле является важным для обеих наших стран, поэтому это должно быть наивысшим приоритетом в работе наших переговорных команд и привлеченных экспертов", - отметил Степан Кубив.

На встрече также обсуждались вопросы взаимной защиты инвестиций и устранения двойного налогообложения между Украиной и Турцией. Турецкие коллеги отметили большую заинтересованность турецкого бизнеса инвестировать в Украине, расширять взаимодействие в сфере туризма, инфраструктуры, транспортной сфере, сфере энергетики.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.

