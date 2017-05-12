Климкин объяснил слова Порошенко об отмене виз с Латинской Америкой и Азией

12.05.2017, 14:33

В скором времени Украина получит безвизовый режим почти со всеми государствами Латинской Америки, и некоторыми - азиатского региона. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать вчерашнее заявление главы государства.

Вчера, 11 мая, Президент Петр Порошенко заявил, что "более 35 стран Латинской Америки, Азии, связанные с ЕС соглашениями о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право путешествий". СМИ опровергли эту информацию.

"У нас есть 27 стран... Я думаю, что в ближайшее время, поскольку, кстати, и безвизовый режим с ЕС дает этому абсолютно новый толчок, у нас будет безвизовый режим почти со всеми странами Латинской Америки, над этим работаем. Второй приоритет... это азиатский регион, по некоторым (странам) мы выходим на безвизовый режим, по некоторым - например, меня недавно кто-то спрашивал о Японии - мы выходим на новый этап фасилитации, думаем, каким образом к этому двигаться, ведем переговоры. И то, что мы сделали в рамках подготовки к безвизовому режиму с Евросоюзом, нам в этом очень помогает", - сказал он.

Глава МИД выразил надежду, что "в ближайшее время" Украина сможет выйти на безвизовый со всеми странами Шенгенского списка.

"Хотя это понятие, конечно, условное, поскольку по некоторым странам мы этого достигли, по некоторым странам это будет достигнуто в ближайшее время. Наша цель - выйти в ближайшее время на то, что более 100 стран будут открыты для украинцев", - пояснил он.

Уточняя по просьбе журналистов, с какими странами Латинской Америки и Азии может в ближайшее время быть установлен безвизовый режим, Климкин сказал: "У нас ведутся переговоры сейчас со многими странами азиатскими. Мы, я думаю, выйдем на безвизовый с рядом стран юго-восточной Азии, просто не буду называть конкретные страны, поскольку переговоры в состоянии продвинутом или не продвинутом. Но, тем не менее, 100%, что более чем на 100 стран мы выйдем".

6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это решение утвердил и Совмин ЕС.

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.