В первый день после вступления в должность президента Франции Макрон посетит Германию

12.05.2017, 15:38

Будущий президент Франции Эмманюэль Макрон выбрал Германию в качестве первой страны для посещения после инаугурации. О том, что канцлер Германии Ангела Меркель с нетерпением ожидает Макрона в своем ведомстве в Берлине 15 мая, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сегодня, 12 мая.

Накануне, 11 мая, Меркель рассказала, что намеревается предложить будущему лидеру Франции новую инвестиционную программу, а также обсудить дальнейшие меры по укреплению еврозоны. Кроме того, она хочет способствовать проведению реформ для улучшения ситуации на рынке труда.

Президент Франции социалист Франсуа Олланд передаст пост главы государства своему преемнику социал-либералу Макрону на официальной церемонии вступления в должность 14 мая.

7 мая во втором туре президентских выборов Эмманюэль Макрон получил поддержку 66,1% активных избирателей. За его соперницу, кандидата правых популистов Марин Ле Пен проголосовали 33,9% пришедших на выборы. Первая встреча Меркель с Макроном прошла в Берлине 16 марта. Об этом сообщает Deutsche Welle.