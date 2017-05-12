12.05.2017, 16:03

Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины открывает путь к либерализации визового режима Украины с около 30 странами т. н. белого шенгенского списка, куда входят государства Европы, Северной и Южной Америки, Персидского залива и Азии.

По поручению Президента Украины в течение 2015 - 2017 гг. был начат переговорный процесс с этой группой стран относительно безвизовых поездок граждан.

По его итогам правительства этих государств выразили готовность предоставить украинцам право безвизовых путешествий в одностороннем порядке или на основании двусторонних договоренностей после вступления в силу соответствующего решения ЕС.

Таким образом, безвизовый режим с ЕС автоматически открывает путь для формализации решения о безвизовых поездках украинских граждан в страны т. н. белого шенгенского списка.

Инф. Министерства иностранных дел Украины.