WikiLeaks предлагает вознаграждение за записи разговоров президента США с уволенным главой ФБР

13.05.2017, 13:49

Организация WikiLeaks предложила 100 тысяч долларов за записи разговоров президента США Дональда Трампа и недавно уволенного директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter. "WikiLeaks предлагает 100 тысяч долларов США за пленки Трампа-Коми", - сообщает WikiLeaks.

Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием. Об этом сообщает УНИАН.