У Белого Дома могут быть записи разговоров Трампа и экс-директора ФБР

13.05.2017, 14:22

Президент США Дональд Трамп предупредил экс-директора ФБР Джеймса Коми, что ему следует быть осторожнее при пересказе прессе конфиденциальных разговоров, потому что может оказаться, что у Белого Дома есть их записи.

Это заявление было сделано после публикации газетой "Нью-Йорк Таймс", пересказа со слов Коми разговора между ним и Трампом во время конфиденциального обеда, состоявшегося после инаугурации. По версии Коми, Трамп попросил у него заверения в лояльности, в ответ на что он только выразил готовность быть честным. Этим отказом выразить личную лояльность Коми объяснил свою недавнюю отставку. Белый Дом, со своей стороны, отрицает, что обмен на тему лояльности имел место во время январского обеда.

Неточность пересказа своих слов стала для Дональда Трампа одним из главных раздражителей в его отношениях с прессой. В пятницу в интервью телеканалу Фокс Ньюс Трамп заявил, что Белый Дом может отказаться от ежедневных брифингов для прессы. По словам президента США, пресс-секретарям трудно поспевать за ним и давать точную информацию. К тому же враждебное отношение прессы часто сбивает их с толку. Поэтому устные брифинги могут заменить письменные пресс-релизы. Об этом сообщает EuroNews.