Украина и Израиль ускорят переговоры относительно подписания Соглашения о создании зоны свободной торговли

15.05.2017, 15:25

Украина и Израиль заинтересованы в углублении двустороннего экономического сотрудничества и работают над выполнением одной из приоритетных задач - подписание Соглашения о зоне свободной торговли до конца года. Об этом заявили премьер-министры двух государств - Владимир Гройсман и Биньямин Нетаньяху - во время совместного общения с журналистами.

В начале двусторонней встречи Владимир Гройсман отметил положительные тенденции относительно роста торговли между странами, чему, в частности, способствует активизация работы Совместной межправительственной Комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, а также значительный прогресс в переговорном процессе, касающемся проекта Соглашения относительно зоны свободной торговли, которого удалось достичь в этом году переговорным группам обоих государств.

"Рад, что за последние несколько месяцев растет общий товарооборот, ведем совместную работу по созданию зоны свободной торговли между странами", - отметил Глава украинского Правительства и выразил надежду на завершение соответствующих переговоров до конца 2017 года. Он также призвал израильскую сторону дополнительно рассмотреть возможность либерализации доступа на израильский рынок продукции сельского хозяйства, прежде всего зерновых, молочных продуктов, рыбы, мяса, меда, масла, овощей и промышленной продукции.

В свою очередь Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль заинтересован в ускорении переговоров относительно создания Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. "Мы хотим ускорить переговоры относительно создания Соглашения о зоне свободной торговли, развивать коммерцию, торговлю, туризм, экономические обмены между нашими странами", - сказал он.

Владимир Гройсман проинформировал израильскую сторону об осуществленных Правительством шагах по улучшению инвестиционного климата в Украине, в частности относительно создания Офиса привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, который сопровождает инвестиционные проекты, Национального комитета по промышленному развитию, деятельность которого направлена на восстановление кооперации между промышленными предприятиями, и Офиса по продвижению экспорта и призвал израильские компании инвестировать в Украину. Он также пригласил представителей бизнеса принять участие в приватизации государственных предприятий Украины, что является одним из главных приоритетов Правительства в 2017 году.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.