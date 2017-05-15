Гонконг отказал в убежище укрывателям Сноудена

15.05.2017, 15:37

Гонконг отказал в предоставлении убежища группе, которая в 2013 году помогла укрыться бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену.

О предоставлении убежища к властям Гонконга обратились трое граждан Шри- Ланки и одна филиппинка, приюившие на две недели в своих домах Сноудена после того, как он покинул США и прибыл в Гонконг.

Власти Гонконга решили, что просителям убежища ничего не угрожает в странах, гражданами которых они являются.

Шри-ланкийцы Аджит, Супун и его супруга Надиика, а также филиппинка Ванесса Родель, которые также попросили о предоставлении убежища в Канаде, могут обжаловать решение властей Гонконга в течение двух недель. Их имена стали известны незадолго до выхода фильма Оливера Стоуна, в котором рассказывается история бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена.

В Гонконге проживают около 10 тысяч человек, обратившихся с просьбой о предоставлении убежища, однако в период с 2009 по 2016 год власти дали положительный ответ только на 72 прошения.

В конце февраля адвокат шри-ланкийцев Роберт Тиббо сообщил, что власти Шри- Ланки незаконно преследуют его подзащитных. С его слов, в конце прошлого года в Гонконг из Шри-Ланки приезжали следователи и пытались найти шри- ланкийцев, укрывавших Сноудена.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, известный тем, что передал журналистам секретную информацию об американских программах электронной слежки, с 2013 года находится в России, где ему было сначала предоставлено временное убежище, а затем трехлетний вид на жительство.

В середине января российские власти продлили Сноудену вид на жительство в стране еще на три года - до 2020 года.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб за людьми. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных. Об этом сообщает BBC Русская служба.