15.05.2017, 16:11

Сегодня, 15 мая, в Минске началось заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

15 мая сообщалось, что среди обсуждаемых вопросов станет - освобождение украинских заложников.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко отметила: "Важная встреча в Минске, где мы должны подбить итоги верификации и двигаться дальше в вопросе освобождения заложников".

По ее словам, также в этот день в Совбезе ООН также будут специальные слушания на тему сексуальных преступлений во время конфликтов.

Процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.

Целью верификации было установить тех, кто совершил преступления против Украины, но в рамках законодательства их можно помиловать ради освобождения украинских заложников в оккупированном Донбассе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.