Климкин: Украина должна стать членом ЕС, чтобы не быть поставщиком агропродукции и рабочей силы

15.05.2017, 16:20

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина должна стать членом Европейского Союза, чтобы не быть страной-поставщиком аграрной продукции и рабочей силы. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе.

Министр подчеркнул, что после введения безвизового режима для граждан Украины в развитии отношений с Евросоюзом Украина на пути евроинтеграции останавливаться не собирается.

"Я считаю, как и все украинцы, что целью Украины должно быть вступление в Европейский Союз и вступление постепенное, конечно, всех преимуществ четырех свобод", - сказал Климкин.

По его убеждению, это должен быть четкий план, который Украина должна "согласовать с Европейским Союзом и понять, где нам будут помогать".

По словам министра, "если мы не выполним сейчас европейские реформы, которые заложены в Соглашение об ассоциации, если мы не используем эти возможности, в конце концов, нас ожидает судьба страны, которая будет поставщиком аграрной продукции и рабочей силы. Или мы идем путем ассоциации, выполняя все необходимые реформы и идя по европейскому пути, или это другой путь. И я считаю, что мы должны выбрать европейский путь и Европейский Союз".

Как сообщил Климкин, на встрече "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" сегодня, 15 мая, в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС подтвердили, что готовы в развитии отношений с Украиной двигаться дальше. По его словам, в Евросоюзе понимают, что безвизовый режим и Соглашение об ассоциации являются важными достижениями, но "дальше есть путь, который ведет нас к более амбициозной цели".

Также он отметил, что поддержка Евросоюза остается фундаментальной для того, чтобы Украина могла состояться как европейское и демократическое государство. Об этом сообщает УНИАН.