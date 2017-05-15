Гройсман: Израиль и Украина являются стратегическими партнерами, у нас много сфер для углубления сотрудничества

15.05.2017, 16:23

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в понедельник, которая состоялась в рамках официального визита Главы украинского Правительства в Израиль, обсудили возможности углубления двустороннего сотрудничества в сферах ІТ- технологий и кибербезопасности, науки и образования, сельского хозяйства и туризма.

"Израиль и Украина являются стратегическими партнерами, у нас много сфер, в которых можем качественно сотрудничать, - отметил Владимир Гройсман, - в частности, в сельском хозяйства, ІТ-технологиях, науке, образовании, здравоохранении - там, где мы можем получить общий опыт и качественный результат".

Так, в сфере ІТ и инноваций Украина заинтересована во внедрении цифровых услуг в государственном секторе, привлечении технической и экспертной помощи в создании государственной сети предоставления широкополосного доступа к Интернету, отметил Владимир Гройсман, а также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества стран по противодействию киберпреступности и кибертерроризму.

"Украина максимально заинтересована в расширении сотрудничества с Израилем в области науки и исследований, инноваций, обмене опытом в области государственной и частной поддержки новейших научно-технических разработок, стартапов", - подчеркнул Премьер-министр Украины.

Говоря о взаимодействии в области науки и исследований, Владимир Гройсман предложил израильской стороне наладить соответствующее сотрудничество между Национальным советом Украины по вопросам развития науки и технологий, созданного в апреле 2017 года под его председательством, и соответствующими институтами Израиля. Он также выступил за активизацию усилий для проведения уже в ближайшее время Первого заседания Совместного Комитета по реализации Программы научно-технологического сотрудничества, подписанной в декабре 2015 года, а также подготовки и подписания программы сотрудничества в области образования, науки, культуры, молодежи и спорта между странами на 2017-2019 годы.

Отдельно Владимир Гройсман отметил необходимость расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, дальнейшей активизации двусторонней торговли в отрасли и призвал к увеличению возможностей украинского экспорта качественной и доступной продукции сельского хозяйства и продовольственной промышленности на рынок Израиля, в частности, он призвал возобновить экспорт украинских столовых яиц в Израиль и снять соответствующий запрет.

Также среди приоритетных направлений сотрудничества с Израилем для Украины, по его словам, - продолжение либерализации рынка воздушных перевозок и снятие каких-либо ограничений относительно количества рейсов на авиамаршрутах между государствами.

Кроме того, Глава украинского Правительства подчеркнул заинтересованность Украины в развитии туризма с Израилем и предложил провести в 2017 году очередное заседание Украинско-израильской Рабочей группы по сотрудничеству в этой сфере.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.