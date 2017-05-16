Трамп заявил об "абсолютном праве" делиться информацией с Россией

16.05.2017, 15:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет абсолютное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с "Исламским государством".

Ранее во вторник газета "Вашингтон пост" сообщила, что Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым раскрыл некую секретную информацию.

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией фактами относительно терроризма и безопасности авиаперелетов, у меня есть абсолютное право это сделать", - написал Трамп в "Твиттере", реагируя на эту публикацию.

По данным издания, Трамп поделился "особо секретной информацией", которая касается "Исламского государства" (запрещенов в России, Британии и других странах), когда встречался с Лавровым и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком на прошлой неделе.

Заместитель советника президента по нацбезопасности Дина Пауэлл, участвовавшая в этой встрече, ранее назвала информацию о разглашении Трампом секретных данных ложью. По ее словам, на встрече обсуждались только общие для России и США угрозы.

Об этом же заявил и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. "Я присутствовал при этом разговоре, ничего подобного не было", - сказал он. Об этом сообщает BBC Русская служба.