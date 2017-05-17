Президент Украины провел встречу со Спикером Палаты представителей парламента Мальты

17.05.2017, 12:48

В рамках государственного визита в Республику Мальта Президент Петр Порошенко провел встречу со спикером Палаты представителей парламента Мальты Анджело Фарруджа.

Собеседники отметили высокий уровень двусторонних украинско-мальтийских отношений. В частности, Президент Украины поблагодарил за неизменную поддержку Мальтой суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также европейских стремлений украинского народа.

Петр Порошенко и Анджело Фарруджа договорились о необходимости активизации контактов между Украиной и Мальтой на межпарламентском уровне, чему будет способствовать недавно созданная в мальтийском парламенте группа дружбы с Украиной.

Глава Украинского государства обратился к Спикеру Палаты представителей парламента Мальты с просьбой способствовать признанию мальтийским парламентом Голодомора в Украине 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

С украинской стороны во встрече также приняла участие народный депутат Мария Ионова.

Собеседники приветствовали ратификацию Верховной Радой Украины Конвенции между Правительством Украины и Правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Инф. Официального сайта Президента Украины.