Украина активизировала сотрудничество в рамках стратегии ЕС для Дунайского региона

17.05.2017, 17:32

"Активное участие Украины в Стратегии ЕС для Дунайского региона будет способствовать повышению конкурентоспособности ее регионов, ускорению евроинтеграционных процессов и приближению уровня жизни населения приграничных регионов к среднеевропейскому", - сказал Первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеслав Негода во время совместного с европейскими партнерами круглого стола относительно участия Украины в европейской стратегии для Дунайского региона и синхронизации приоритетов.

По его словам, Минрегион прилагает максимум усилий, чтобы восстановить координационный механизм, актуализировать совместные приоритетные проекты, определить совместный среднесрочный план действий участия Украины в реализации стратегии, в том числе в рамках действующих инструментов ЕС, в частности Дунайской транснациональной программы.

Европейская сторона приветствовала активизацию участия Украины в совместных мероприятиях относительно реализации стратегии и улучшения координации совместных действий, которое произошло с октября 2016 года, и отметила важность практической реализации совместных проектов, ответственными за которые являются секторальные министерства.

Стороны обменялись информацией о приоритетах сотрудничества для развития транспортной инфраструктуры, инноваций, разумной специализации, предотвращения экологических рисков в Дунайском регионе и договорились о дальнейших действиях для внедрения совместных проектов в этих сферах.

По информации Первого заместителя министра, на июнь 2017 года планируется заседание украинского Координационного центра, по результатам которого будут согласованы приоритетные для украинской стороны проекты, среднесрочный план действий и ответственные по направлениям стратегии.

В заседании круглого стола приняли участие представители облгосадминистраций, министерств, ответственных за реализацию приоритетных проектов в рамках стратегии ЕС для Дунайского региона, неправительственных организаций и ассоциаций. С европейской стороны в мероприятии приняли участие представители Европейской Комиссии, объединенного исследовательского центра и стран-координаторов приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры, развития знаний, образования и инноваций, предотвращения экологических рисков стратегии ЕС для Дунайского региона (Венгрия, Словения, Бельгия, Сербия).

Напомним, на прошлой неделе был объявлен второй конкурсный отбор проектов для финансирования в рамках Дунайской транснациональной программы на 2014- 2020 гг.

Ранее Вячеслав Негода отмечал, что реализация Дунайской стратегии открывает новые перспективы для развития регионов Украины.

Украина присоединилась к реализации Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона еще в 2011 году, четко определив цели и проекты, соответствующие приоритетам стратегии.

В октябре 2016 года Правительством принято решение о передаче функций по обеспечению деятельности Координационного центра от Минэкономразвития Минрегиону.

Инф. Пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины