Путин заявил о готовности передать США запись переговоров Трампа с Лавровым

17.05.2017, 17:40

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, состоявшейся 10 мая в Белом доме.

Путин сказал об этом в среду, 17 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони. При этом российский лидер оговорился, что сделает это, если "администрация Соединенных Штатов сочтет возможным".

Переговоры президента США с главой российской дипломатии вызвали критику в американском обществе в связи с тем, что Трамп, возможно, раскрыл в ходе беседы секретные данные. Как сообщает телеканал ABC News, речь шла об информации израильской разведки, согласно которой террористы группировки "Исламское государство" планировали взорвать пассажирский самолет, направлявшийся в США, с помощью спрятанной в ноутбуке бомбы. Как утверждает ABC News, Израиль передал эти сведения США с условием, что не будет назван их источник. Предполагается, что теперь оказалась под угрозой жизнь израильского агента, добывшего данные. Об этом сообщает Deutsche Welle.