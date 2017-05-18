Запрет российских соцсетей в Украине вызвал критику со стороны Госдепа США

18.05.2017, 09:36

В Государственном департаменте США заявили, что украинским властям нужно найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова.

Это заявление сделал представитель Госдепа США в связи с запретом в Украине российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", сообщает "Голос Америки".

"Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы", - сообщили в Госдепе США.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной предварительной коммуникации между США и Украиной по поводу введения этого шага, представитель Госдепартамента сказал, что он не может комментировать "частные дипломатические разговоры относительно этого отдельного вопроса, но мы постоянно вовлечены в дискуссии с правительством Украины о важность поддержки свободы слова".

Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Яндекс". Об этом сообщают "Українські Новини".