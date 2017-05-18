Президент принял участие в церемонии подписания документа о введении безвизового режима с ЕС

18.05.2017, 09:42

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Страсбург принял участие в торжественной церемонии подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины.

Законодательный акт Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим, подписан Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абело.

"Сегодня абсолютно исторический день. Это абсолютно исторический день для Украины, для 45-миллионной нации. Я абсолютно уверен в том, что это также исторический день для Европейского Союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается окончательно с советской и российской империями", - сказал Петр Порошенко на пресс-конференции по завершении церемонии подписания документа.

Президент подчеркнул, что Украина полна решимости продолжать процесс реформирования страны и напомнил, что только ради визовой либерализации были воплощены в жизнь 144 реформы.

Петр Порошенко поблагодарил Европейскую комиссию за подготовку законодательного предложения и за очень тяжелую работу, которая была сделана, чтобы поддержать Украину на этом пути. Он также поблагодарил Совет Европейского Союза и все страны-члены за поддержку нашей страны.

Президент пригласил Президента Европейского Парламента посетить Украину. "Я хочу воспользоваться этой возможность, чтобы пригласить господина Президента Таяни посетить Украину для того, чтобы подчеркнуть: господин Президент, Вы настоящий герой, герой, который позволил Украине вернуться в европейскую семью", - сказал Глава государства.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни поблагодарил Президента Украины за участие в церемонии подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины, и назвал этот момент "добрым посланием для Украины".

"Новые правила визовой либерализации - начало новой эры", - убежден Президент Европейского Парламента.

"Ваша страна очень гордая проевропейская страна. Нам необходимо работать вместе ради мира и стабильности. Для нас чрезвычайно важно, что Вы вовлечены в этот процесс. Мы осознаем, что ситуация не является легкой и нам нужно упорно работать. Мы поддерживаем Вас и рассчитываем на ваше вовлечение в совместную работу", - обратился Президент Европейского Парламента к Президенту Украины.

"После этого важного решения отношения между Украиной и Европейским Союзом будут намного легче", - подчеркнул Антонио Таяни и заверил, что Европейский Парламент и другие европейские институты продолжат работать в направлении реализации Минских соглашений.

Инф. Официального сайта Президента Украины.