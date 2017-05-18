В США назначен спецпрокурор для расследования связей Трампа с Россией

18.05.2017, 10:12

Министерство юстиции США назначило бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в американские президентские выборы и "связанных с этим вопросов".

Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 17 мая.

Одной из задач Мюллера на этой должности будет изучение "любых связей и взаимодействий между российским правительством и лицами, имеющими отношение к избирательной кампании президента США Дональда Трампа".

"Общественный интерес требует поручить это расследование человеку, обладающему определенной независимостью от обычной командной иерархии", - отметил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Роберт Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 годы.

В свою очередь Дональд Трамп, не упоминая напрямую о назначении Мюллера, заявил, что "с нетерпением" ждет итогов расследования "в скором времени". "Тщательное расследование подтвердит то, что нам уже известно: не было никаких тайных связей между моей кампанией и какими-либо иностранными структурами", - уверен президент США. Об этом сообщает Deutsche Welle.