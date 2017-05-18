Глава МИД Германии подчеркнул необходимость сотрудничества спецслужб ФРГ и США

18.05.2017, 10:14

Дальнейшее сотрудничество спецслужб Германии и США крайне необходимо для безопасности обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне вечером в среду, 17 мая.

После скандала вокруг возможной прослушки спецслужбами США телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) было "сделано очень многое" для восстановления доверия двух государств в этой сфере, подчеркнул Габриэль.

В 2013 году немецкие СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) прослушивало телефон Меркель с 2002 по 2013 годы. Однако в июне 2015 года расследование по этому делу было прекращено из-за отсутствия достаточных доказательств.

Глава МИД ФРГ также попросил Тиллерсона повлиять на партнера Вашингтона и Берлина по НАТО Турцию, которая 15 мая запретила группе депутатов германского бундестага посетить немецких военнослужащих, дислоцированных на турецкой военно-воздушной базе "Инджирлик". "Думаю, американцы воспользуются имеющимися у них возможностями, чтобы поговорить с турецкой стороной о том, что нам ноебходимы другие взаимоотношения, нежели те, что есть сейчас", - добавил Зигмар Габриэль.

Визит руководства комитета бундестага по обороне на базу "Инджирлик" был запланирован на 16 мая. Здесь несут службу около 260 солдат и офицеров ФРГ, которые оказывают поддержку при авиаударах по базам джихадистской группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя воздушную разведку и дозаправку самолетов. Об этом сообщает Deutsche Welle.