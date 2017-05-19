Посла Украины вызвали к Папе Римскому в связи с резонансными законопроектами

19.05.2017, 14:42

Посла Украины при Ватикане вызвали к Папе Римскому в связи с резонансными законопроектами, направленными против Украинской Православной Церкви, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на слова протоиерея Николая Данилевича.

"Ватикан обеспокоен возможностью принятия 4128 и 4511. Вызвали нашего посла Украины при Ватикане. Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему", - написал он в Facebook.

Ранее епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римско-Католической Церкви на Украине Станислав Широкорадюк раскритиковал эти законы.

Накануне Рада планировала обсудить два проекта о статусе религиозных организаций. Один из них предусматривает, что организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной- агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с властью. Второй может дать право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. В УПЦ считают документы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Об этом сообщает УНИАН.