Правительство Японии: император Акихито может уйти

19.05.2017, 16:18

Правительство Японии одобрило законопроект, согласно которому император Акихито сможет отречься от престола. Но это закон сможет сработать только один раз.

В прошлом году 83-летний император сообщил, что здоровье и возраст не позволяют ему полноценно исполнять свои обязанности. Но в действующем законодательстве Японии нет положения об отречении, поэтому император не может по своему усмотрению передать власть наследному принцу Нарухито.

Законопроект будет рассматриваться в парламенте страны и, как предполагают, будет принят.

Последний раз японский император отрекался от престола в 1817 году.

Главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга сказал журналистам в пятницу, 19 мая, что правительство надеется на беспрепятственное принятие закона.

В законопроекте, одобренном кабинетом министров, говорится о широкой поддержке решения императора его подданными.

В законопроекте также говорится, что наследный принц Нарухито немедленно займет Хризантемовый трон, но этот закон не позволит воспользоваться правом отречения ни самому Нарухито, ни его преемнику.

Правительство установит дату отречения. Ожидается, что это будет 18 декабря 2018 года. Об этом сообщает BBC Русская служба.