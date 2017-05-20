Порошенко и Меркель обсудят реформы в Украине

20.05.2017, 17:34

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудят состояние и реализацию реформ в Украине.

"Также мы обсудим реформы в Украине. Те реформы, которые на сегодняшний день реализованы, и те, которые должны быть продолжены. Также обсудим двустороннюю помощь со стороны Германии Украине, чтобы улучшить благосостояние украинцев, и прогресс, который уже есть", - сказала Меркель Перед встречей с Порошенко.

Порошенко поблагодарил Меркель и в целом Евросоюзу за поддержку реформ в Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".