20.05.2017, 17:58

В резиденции федерального правительства Германии - замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург) - завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которые длились более 2,5 часов.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. "Завершились переговоры двух лидеров - президента Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов", - написал он.

Порошенко сегодня, 20 мая, находится с однодневным рабочим визитом в Германии.

В рамках визита Президент также посетит Мемориальный комплекс "Концентрационный лагерь Заксенхаузен", расположенный в городе Ораниенбург, и почтит память жертв нацизма.

Кроме того, Президент проведет встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном. Об этом сообщает УНИАН.