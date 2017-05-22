Турецкие власти начали крупный процесс против предполагаемых путчистов

22.05.2017, 16:44

В Анкаре в понедельник, 22 мая, начался новый судебный процесс в отношении возможных участников неудавшегося путча в июне 2016 года. 221 человек обвиняется в причастности к массовым убийствам, в попытке силой ликвидировать парламент и правительство Турции и убить президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в создании незаконной вооруженной организации.

Среди обвиняемых - высокопоставленные турецкие военные, в том числе около 50 представителей генералитета. 200 человек находятся под стражей, 9 освобождены до суда и 12 оказались недоступны для турецкого правосудия.

В числе тех, кого будут судить заочно, - проживающий в США радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти считают организатором путча. Первая фаза суда, в ходе которой будет определено, какое отношение имели обвиняемые к путчу, должна продлиться до 16 июня.

Во время попытки путча в июне 2016 года в ходе столкновений были убиты 248 человек. По данным властей, путчистам удалось перетянуть на свою сторону более 8 тысяч военнослужащих. После подавления путча в Турции более 40 тысяч человек были арестованы, свыше 100 тысяч уволены с работы. Об этом сообщает Deutsche Welle.