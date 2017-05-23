В Манчестере эвакуировали торговый центр из-за предполагаемого взрыва

23.05.2017, 18:06

На улицах Манчестера снова паника. В СМИ и социальных сетях появились кадры, на которых посетители торгового центра "Арндейл" в спешке покидают здание.

Очевидцы утверждают, что услышали "громкий хлопок", похожий взрыв - передает информационное агентство Reuters.

Инцидент произошел через 12 часов после трагедии на стадионе Манчестер- арена в том же городе на севере страны, где в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником погибли 22 человека, 59 - получили ранения.

Известно также, что в районе торгового центра был задержан 23-летний мужчина. Следственные органы выясняют его причастность к обоим инцидентам.

По данным местной полиции, торговый центр уже возобновил свою работу. Об этом сообщает EuroNews.