Экс-глава ЦРУ заявил, что обсуждал с ФСБ вмешательство в выборы

23.05.2017, 19:12

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что в прошлом году предупреждал главу ФСБ Александра Бортникова о том, что любое вмешательство России в выборы в США может нанести серьезный вред двусторонним отношениям.

"Всем должно быть абсолютно ясно, что Россия беззастенчиво вмешивалась в процесс президентских выборов в 2016 году, и они предприняли эти действия, несмотря на наш строгий протест и четкие предупреждения, чтобы они этого не делали", - заявил Бреннан на слушаниях в Палате представителей США. Флинн решил не передавать сенату связанные с Россией документы Трамп назвал расследование о связях с Россией "величайшей охотой на ведьм" Могут ли хакеры взломать американские выборы?

По словам экс-главы разведслужбы, Бортников дважды отрицал какое-либо вмешательство в выборы со стороны России, однако обещал передать послание Бреннана президенту Владимиру Путину.

"Думаю, что я был первым американским чиновником, который предупредил Россию об этой проблеме", - сказал он.

Комитет по разведке Палаты представителей продолжает проводить расследование возможного влияния России на президентскую кампанию, а также возможных связей Москвы с членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа.

17 мая министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в американские выборы. Им стал Роберт Мюллер, возглавлявший Федеральное бюро расследований с 2001 по 2013 год.

Сам Дональд Трамп в конце апреля заявил, что допускает возможность вмешательства России в предвыборную кампанию с помощью хакерских атак, но отмел возможность сговора своего предвыборного штаба с российскими спецслужбами.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не вмешивалась в избирательный процесс в США. Об этом сообщает BBC Русская служба.