Запрет соцсетей РФ в Украине: Столтенберг озвучил позицию НАТО

24.05.2017, 15:51

Руководство Североатлантического альянса подтвердило свою позицию о запрете на территории Украины ряда российских сайтов и соцсетей, которая созвучна с решением официального Киева.

На пресс-конференции в брюссельской штаб- квартире НАТО, которую транслировал сайт блока, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что доверяет украинским властям.

"Украинское правительство проинформировало, что этот вопрос лежит в плоскости (национальной) безопасности, а не свободы слова", - сказал он.

Высший чиновник блока уточнил, что в НАТО не связывают украинский запрет на соцсети Вконтакте, Одноклассники и другие российские сайты с давлением на свободу слова и высказываний.

Столтенберг также отметил, что Альянс ратует за усиление демократических свобод в Украине и помогает Киеву в противостоянии киберугрозам.

Озвучивая такую позицию, генсек НАТО фактически повторил заявление блока на эту тему за 17 мая.

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая. Президент призвал украинцев покинуть соцсети РФ и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд, заявили в Интернет-ассоциации Украины, добавив о "создании политической цензуры". Уполномоченный Рады по правам человека считает, что блокирование сайтов возможно только через суд, а Репортеры без границ видят в этом "наступление на свободу слова и информации".

В НАТО сообщили, что решение о блокировании сайтов государства-оккупанта РФ лежит в плоскости нацбезопасности, а не свободы слова и доступа к информации, "как и заявили украинские власти". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.