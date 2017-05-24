Летом Столтенберг и послы НАТО соберутся на заседание в Украине

24.05.2017, 16:49

9-10 июля в Киеве состоится выездное заседание членов Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщил руководитель представительства Альянса в Украине Александр Винников.

По его словам, с начала войны России против Украины поддержка со стороны НАТО "вышла на беспрецедентно активный уровень".

"Это поддержка, как политическая, так и практическая... Еще одним подтверждением этого будет высокий визит Североатлантического совета, который мы ожидаем в июле. Это все послы стран НАТО в Брюсселе во главе с генеральным секретарем НАТО", - сказал Винников.

Конкретные даты визита в июле приурочены к двадцатилетнему юбилею особого партнерства между НАТО и Украиной, добавил он. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.