Туск: Трамп придерживается одинаковой с ЕС позиции по Украине

25.05.2017, 14:57

Евросоюз и Трамп имеют одинаковую позицию по Украине, но по России их взгляды могут отличаться Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что Евросоюз и американский президент Дональд Трамп, скорее всего, имеют одинаковую позицию по поводу Украины.

При этом Туск добавил, что у него нет стопроцентной уверенности, что их позиция по России также совпадает, сообщает AP.

Глава Совета ЕС также отметил такие вопросы, как изменение климата и торговля, до сих пор остаются открытыми. Однако Туск подчеркнул, что по большинству позиций стороны пришли к согласию, особенно по вопросу противодействия терроризму.

Ранее Financial Times писало, что визит Трампа в ЕС дает шанс закончить войну в Украине. Издание замечает, что есть пять критически важных составляющих дипломатической договоренности относительно Украины. Первая из них - Вашингтону нужно играть более прямую роль в переговорах о воплощении Минских соглашений. Администрация Барака Обамы активно приобщалась к этим переговорам, но все же отдала роль лидера Берлину и Парижу на праховання европейцев. Вашингтон теперь должен занять центральную роль, объединившись вместе с немецкими и французскими лидерами, чтобы надавить на Москву и Киев и доказать выполнение соглашений до конца. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".