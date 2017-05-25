Украина и Бавария проведут совместный деловой форум в конце года

25.05.2017, 15:08

Украина и Бавария планируют провести совместный деловой форум в конце года в рамках визита Премьер-министра Украины Владимир Гройсмана в Федеральную землю.

Соответствующие договоренности были озвучены в ходе встречи Премьер- министра Украины Владимира Гройсмана и Премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера.

Немецкая сторона пригласила Главу Правительства Украины посетить Баварию, и приглашение было принято. "Мы бы хотели с удовольствием пригласить вас к нам в Баварию", - сказал Премьер-министр Баварии и предложил в рамках визита проведение встречи Владимира Гройсмана с представителями предпринимателей из Баварии для "представления программы привлечения инвестиций для дальнейшего экономического сотрудничества". Он также подчеркнул целесообразность участия в визите представителей высших учебных заведений стран. Ориентировочное время визита - осень-зима, отметил Хорст Зеехофер.

В свою очередь Глава украинского Правительства поблагодарил Премьер- министра Баварии за приглашение осуществить визит и принял его. "Я считаю, что это очень хорошая идея относительно встречи и также приобщения к этой поездке бизнеса и возможного проведения в рамках этого визита бизнес- форума, на котором возможно обсудить направления углубления нашего экономического сотрудничества. Это полностью отвечает нашим двусторонним интересам. Спасибо за приглашение, я его принимаю", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.